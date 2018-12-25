الكرداني: المنافسة في دوري السوبر ستكون أكثر اشتعالا من المرتبط

يعتقد محمد الكرداني المدير الفني لفريق الجزيرة الأول لكرة السلة، إن المنافسة على بطولة دوري السوبر، ستكون أكثر اشتعالا من دوري المرتبط.





وقال الكرداني لقناة "صدى البلد" عقب فوز فريقه على سبورتنج، وتحقيقه المركز الثالث بدوري المرتبط: "الأمور ستختلف تماما في دوري السوبر عن المرتبط، المنافسة ستكون أكثر اشتعالا، للاعتماد على فريق واحد دون استناد لنتائج فريق 16 سنة".





وأضاف: "في كرة السلة المصرية المنافسة تختلف تماما عن كرة القدم التي يتنافس فقط فيها الأهلي والزمالك وأحيانا يدخل معهما فريق ثالث، أما في السلة فيوجد الاتحاد والأهلي والجزيرة وسبورتنج والزمالك وسموحة والجيش، ويمكن لأي فريق أن يفوز على آخر، الكل يملك حظوظ المنافسة".





وأشار الكرداني، إلى إنه كان حريصا على خوض معايشة مع فريق تورنتو الكندي، كأول مدرب مصري يقضي معايشة مع فريق بدوري "إن بي إيه"، وحقق من ذلك استفادة كبيرة، وهو حريص على تطوير نفسه كمدرب، من أجل المساهمة في تقديم أفضل عمل ممكن مع نادي الجزيرة الذي ينافس على كل بطولات كرة السلة.



