منظمة العفو الدولية: مقتل 37 متظاهرا برصاص الأمن السوداني

قتل 37 شخصا برصاص قوات الأمن خلال خمسة أيام من الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أحصت منظمة العفو الدولية.

وكانت المظاهرات قد انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجا على قرار حكومي يرفع سعر الخبز ثلاث مرات في ظل ركود اقتصادي تشهده البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إنها أحصت مقتل 37 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد.

وعمت الاحتجاجات الغاضبة العديد من المدن السودانية بعد انطلاقها في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.

وقال مسؤولون وشهود، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في هذه المظاهرات، ستة في القضارف شرق البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب. لكن مصادر أخرى تحدثت عن حصيلة أكبر.

وقدر زعيم حزب الأمة، المعارض الرئيس في البلاد، الصادق المهدي أن العدد يصل إلى 22 قتيلا، وشجب "قمع الجيش" للمظاهرات.