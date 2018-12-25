ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منظمة العفو الدولية: مقتل 37 متظاهرا برصاص الأمن السوداني

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:43 م
منظمة العفو الدولية: مقتل 37 متظاهرا برصاص الأمن السوداني
أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

قتل 37 شخصا برصاص قوات الأمن خلال خمسة أيام من الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أحصت منظمة العفو الدولية.

 

وكانت المظاهرات قد انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجا على قرار حكومي يرفع سعر الخبز ثلاث مرات في ظل ركود اقتصادي تشهده البلاد.

 

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إنها أحصت مقتل 37 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام شهدت احتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد.

 

وعمت الاحتجاجات الغاضبة العديد من المدن السودانية بعد انطلاقها في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.

 

وقال مسؤولون وشهود، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في هذه المظاهرات، ستة في القضارف شرق البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب. لكن مصادر أخرى تحدثت عن حصيلة أكبر.

 

وقدر زعيم حزب الأمة، المعارض الرئيس في البلاد، الصادق المهدي أن العدد يصل إلى 22 قتيلا، وشجب "قمع الجيش" للمظاهرات.

Advertisements
المزيد عن: منظمة العفو الدولية السودان الاحتجاجات السودانية الأمن السوداني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
2
x
17:00
1
التعاون