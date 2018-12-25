7 قرارات من اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:42 م
محمد الصو
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عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بالجزيرة، واتخذ المجلس القرارات الآتية :
- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة الشاطئية وتكليف خالد لطيف بتقديم تصور كامل عن المرحلة القادمة.
- اجراء قرعة كأس مصر لموليد 1997 غدا الأربعاء والتي يشارك بها 133 ناديا.
- استعرض المجلس الملف الخاص باستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019 الذي سيتم الإعلان عن الدولة المنظمة يوم 9 يناير المقبل بالسنغال في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
- تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب الرئيس وعضوية مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي المجلس لدراسة شئون الأفرع.
- عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل يوم 5 يناير
- عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت 23 فبراير القادم، من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وتعديل دورى القسم الثانى بالموسم المقبل.
-الموافقة على إحالة محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل للجنة القيم.
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