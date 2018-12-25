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جاسكيه ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:45 م
جاسكيه ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
جاسكيه
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وكالات
 
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أعلن الفرنسي ريشار جاسكيه المصنف 26 عالمياً الثلاثاء أن الإصابة ستحرمه المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى لموسم 2019.
 

وأوضح غاسكيه في تصريح لإذاعة "فرانس إينفو" أنه يعاني "من التهاب في الجهة اليسرى على مستوى العضلة الضامة"، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في نهائي مسابقة كأس ديفيس (خسرت فرنسا أمام كرواتيا) أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعرب غاسكيه (32 عاماً) "عن أمله بالعودة إلى المنافسات في أسرع وقت"، مؤكداً أن ذلك "غير ممكن في كانون الثاني/يناير".

وتقام البطولة الأسترالية بين 14 و27 من الشهر المقبل.

وكان غاسكيه قد خرج من الدور الثالث لنسخة هذا العام من البطولة، إثر خسارته بثلاث مجموعات (2-6 و5-7 و4-6) أمام السويسري روجيه فيدرر الذي توج لاحقاً باللقب على حساب الكرواتي مارين سيليتش، رافعاً رصيده إلى 20 لقباً في البطولات الكبرى (رقم قياسي).

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