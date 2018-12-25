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رامي ربيعة يصدم الأهلي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:36 م
رامي ربيعة يصدم الأهلي
رامي ربيعة
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الفجر الرياضي
 
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تمسك رامى ربيعة، مدافع الأهلى، بالاستمرار مع الفريق ورفض فكرة إعارته لأحد أندية الدورى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع "ربيعة" لمحاولة إقناع بالموافقة على الإعارة، من أجل اكتساب حساسية المباريات بالمشاركة مع أحد أندية الدوري الممتاز في ظل ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، إلي أن اللاعب رفض الفكرة تمامًا وتمسك بالاستمرار مع الأهلي.

ويرغب الأهلي في اعارة "ربيعة" بعد اقترابه من حسم صفقة محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، بجانب المفاوضات الدائرة حاليا مع السورى أحمد الصالح، إلا أن ربيعة تمسك بالبقاء مع الأهلى وإثبات وجوده بعد شفائه من الإصابة.

ويسعي النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب المشاكل التي يعاني منها دفاع الفريق في الفترة الأخيرة.
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