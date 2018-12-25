الرئيس الأمريكي: الإغلاق الحكومي سيستمر حتى معالجة تمويل الجدار المكسيكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإغلاق الحكومي سيستمر حتى تتم تلبية مطلبه بتخصيص تمويل لازم لبناء جدار أمني فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر عقده عبر الفيديو اليوم الثلاثاء مع القوات الأمريكية في الخارج.

وجدد ترامب انتقاده للمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا أنه يرفع أسعار الفائدة بشكل مفرط.

وكتب ترامب في "تويتر" اليوم: "أنا وافق على عقد لبناء قسم كبير من الجدار الفاصل بطول 115 ميلا"، مشيرا إلى أن إدارته تقوم بالفعل ببناء وتجديد "أميال من الجدار، واكتمل بعضها".

وطالب ترامب الديمقراطيين بتمويل بناء الجدار لإنهاء الإغلاق الحكومي ما سيتيح "الحفاظ على مليارات الدولارات والأرواح".

ومنذ السبت الماضي اضطرت 9 مؤسسات تابعة للحكومة الأمريكية، بينها وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي والزراعة والمواصلات، إلى وقف جزئي لعملها بسبب عدم توافر التمويل بعد أن عجز الكونغرس عن التوصل إلى توافق بشأن الميزانية الحكومية المؤقتة للعام المالي المقبل.

وتمثلت نقطة خلاف بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في تمويل بناء الجدار الأمني على الحدود مع المكسيك، إذ رفض الديمقراطيون إدراج تكلفة بناء الجدار بقدر 5 مليارات دولار التي يطالب بها ترامب، في الميزانية.