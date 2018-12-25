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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مستشار وزير الخدمة المدنية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:32 م
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مستشار وزير الخدمة المدنية
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مستشار وزير الخدمة المدنية الدكتور جازي الهاجري، بحضور وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس، ومدير الشؤون المالية والإدارية بالإمارة فهد العطيوي,


وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأعمال التي يقدمها الفرع والخدمات المقدمة تجاه المنتسبين بالوظائف المدنية ومدى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية بما يحقق خدمة الموظف وفق الأنظمة والتعليمات لنظام الخدمة المدنية، فيما ناقش سموه التقرير الإحصائي عن موظفي الخدمة المدنية بالمنطقة.


حضر اللقاء مدير فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة بدر التمام.

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