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الليثى لاعب الأهلي الجديد يخضع للكشف الطبي غدا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:32 م
الليثى لاعب الأهلي الجديد يخضع للكشف الطبي غدا
إسماعيل الليثى
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علي نبوي
 
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يخضع إسماعيل الليثى لاعب وسط فريق المصرية للاتصالات، للكشف الطبي بالنادى الأهلي، ظهر غدًا الأربعاء، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى الفريق الأحمر.

ونال الليثى صاحب الـ١٨ عاما، إعجاب اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، والتى أوصت بضمه منذ عدة أشهر، حيث يجيد اللعب فى مركز محور الارتكاز، ويتوقع له الكثيرون أن يصبح أحد أعمدة منتخب مصر مستقبلًا.

واتفق الأهلي مع نادى المصرية للاتصالات على كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات ضم الليثى، حيث سينتقل اللاعب لمدة خمس سنوات، مقابل حصول ناديه على مليوني جنيه، بالإضافة إلى 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

وكان عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، قد انهى كافة الاتفاقات خلال الأيام الماضية مع مسئولى الاتصالات، بعد اتصالات قوية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

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المزيد عن: مصر للاتصالات الأهلي إسماعيل الليثى أخبار الأهلي اليوم
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