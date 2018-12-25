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سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25/12/2018

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:29 م
سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25/12/2018
الريال السعودي خلال التعاملات المسائية
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، حيث سجل الريال السعودي نفس معدلات إغلاق أمس، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار الريال السعودى في البنوك  الحكومية والخاصة بالاضافة إلى أعلى سعر للدولار وأقل سعر للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 4.76 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.  

أعلى وأقل سعر للريال السعودي

وسجلت العملة السعودية، خلال تعاملات الظهيرة، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي HSBC و مصر، حيث قدم بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.77 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.  

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي، اليوم السبت 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك القاهرة. 

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى 

سجل الريال السعودي اليوم السبت 4.74 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي، اليوم السبت 4.75 جنيها للشراء، 4.76 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي، اليوم السبت 4.73 جنيها للشراء، 4.77 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية. 

سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25/12/2018
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