مكرم محمد أحمد: قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا جاء مخالفا لتصريحات ترامب

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يخشى من تبعات قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، حيث أنه لا يمكن لأحد التوقع بنتائج قرار الإنسحاب.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الانسحاب الأمريكي جاء مخالفا لجميع التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بأنه لن ينسحب من سوريا إلا بعد التسوية الكاملة.



