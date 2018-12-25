عامر خان يترأس لجنة تحكيم مسابقة كتاب السيناريو بالهند
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:21 م
أحمد جمال أحمد
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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة كتابة السيناريو الشهيرة India's Storytellers Script Contest، والتي تنظم لكتاب سيناريوهات الأفلام بالهند، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة في موسمها الجديد.
ووفقا لموقع "إنديا توداي" فقد اختير نجم بوليوود الكبير عامر خان رئيسا للجنة التحكيم التي تتكون من أربعة من أربز صناع السينما في الهند.
وتبدأ المسابقة مع بداية عام 2019 وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، على أن يحصل كاتب السيناريو الفائز على جائزة إنتاج عمله السينمائي.
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