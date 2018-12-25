"الزراعة" تكشف موعد تطبيق قانون منع تداول وبيع الطيور الحية

أعلن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن بدء تطبيق قانون 70 لسنة 2009، الذي ينص على حظر ومنع تداول وبيع الطيور الحية أول إبريل المقبل.





وأضاف "عبد الدايم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك اجتماعات مستمرة للجنة المكونة من وزارة الزراعة والجهات المعنية بتطبيق المنظومة مثل الشرطة وزارات البيئة والتموين والصحة لتسهيل تطبيق القرار.





وأشار إلى أن هناك اجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل حصول الشباب على قروض لتحويل محلات الدواجن إلى نظام الدواجن المبردة أوالمجمدة إذا لم يكن لدي صاحب المحل القدرة المالية للتحويل، مؤكدا أن الدولة تقترب من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن.





وأوضح أن مصر كانت مكتفية ذاتيا من إنتاج الدواجن في 2006 وتصدر ولكن بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور "دمرت تلك الصناعة"، مشددًا على أن قرار حظر ومنع تداول وبيع الطيور الحية سيحافظ على الصناعة والبيئة وصحة المواطن المصري.





ولفت المتحدث باسم الزراعة إلى أن كل دول العالم تتبع بيع الدواجن مجمدة او مبردة ولا تسمح ببيع الطيور الحية



