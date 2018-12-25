ضبط 40000 قرص مخدر بمطروح.. ننشر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (فيديو)

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،070 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 12،450 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 18 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الأستروكس، عدد 40 ألف قرص مخدر، عدد 70 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، عدد 8 قطعة سلاح نارى، عدد 2 قطعة سلاح أبيض)، وذلك على النحو التالى:









وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطلين) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق دائرتى قسمي شرطة (الدخيلة، برج العرب)، وذلك حال تواجدهما بمسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما ( عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).









وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية من ضبط (عاطلين – سبق اتهامها فى قضيتى " مخدرات، بلطجة " ) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما ( عدد 7 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).





و عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (عاطلين) لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق قسم شرطة مطروح، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح مستقلان سيارة، وبحوزتهما ( عدد 40000 قرص مخدر، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).





وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة باستهداف (عاطل "مسجل شقى خطر" مخدرات سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات)؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة إدكو.





حيث تبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 450جرام، عدد 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، عدد 3 فرد خرطوش وعدد 2 طلقة خرطوش، مبلغ مالى قدره 29400 جنيه من حصيلة البيع، ميزان حساس)، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية.







