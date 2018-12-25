مكرم محمد أحمد: مشروع الصوب الزراعية مفاجأة والمصريين تابعوه بدهشة

ثمن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، افتتاح الرئيس السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تابعت بدهشة وانبهار ما تم إنجازه في هذا المشروع.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع كان مفاجأة، لافتا إلى أن أسعار الخضروات في تغير مستمر وأرهقت ميزانية البيوت المصرية.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن إنتاج الصوب الزراعية سيكون للمصريين لتخفيف العبء عنهم، وما يزيد عن حاجة الأسواق سيتم تصديره، موضحا أن الصوب توفر 80% من المياه المستهلكة في الزراعات المكشوفة، بل أيضا الإنتاج يكون أكبر.



