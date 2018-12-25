أهلي طرابلس يهدد إيهاب جلال
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:10 م
هاني عصام
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هدد مسئولو نادي أهلي طرابلس الليبي بتقديم شكوى ضد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال الفترة القادمة بسبب أزمة الشرط الجزائي.
وعلى الرغم من تصريحات مسئولي المصري مؤخرًا حول إرسال قيمة الشرط الجزائي للنادي الليبي لكنهم لم يحصلوا على المستحقات حتى الآن وأجروا اتصالاتهم مع المدرب وهددوا بتقديم شكوى ضده.
وكان جلال قد فسخ تعاقده مع الفريق الليبي ووقع على عقود تدريب فريق المصري البورسعيدي بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.
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