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ليبيا تطالب مجلس الأمن برفع جزئي للسلاح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:08 م
ليبيا تطالب مجلس الأمن برفع جزئي للسلاح
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وكالات
 
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طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، محمد سيالة، مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له والمجتمع الدولي رفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا بشكل جزئي وعن بعض الأسلحة النوعية التي تمكن من مواجهة الإرهابيين.



وقال سيالة في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس: " توقعنا الهجوم على الوزارة، والوثائق المهمة في مأمن".



من جهته، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، الهجوم على وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء.



وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين والواقفين وراء الاعتداء، مشدداً على توجيه كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الإرهاب ومحاصرة عناصره الإجرامية.



كان الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18آخرين، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
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المزيد عن: مقر وزارة الخارجية الليبية مجلس الأمن رفع جزئي السلاح
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