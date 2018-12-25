"الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق (فيديو)

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر حتى السبت القادم تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القاهرة وشمال ووسط سيناء.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أننا سوف نشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق مثل الإسكندرية ومطروح، وبعض مدن الدلتا مثل كفر الشيخ ودمنهور والبحيرة، وبعض مناطق شمال ووسط سيناء على أن تصل للقاهرة ومدن القناة بداية من ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس.





وتابعت، أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وخاصة المكشوفة، مما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيمة تتراوح من 3-4 درجات، لنشهد طقس شديد البرودة ليلًا بارد جدًا نهارًا.





وأوضحت، أن وجود منخفض جوي على السطح متمركز على البحر المتوسط يؤثر على البلاد برياح شمالية غربية محملة بنسبة كبيرة من كميات بخار الماء، يُصاحب ذلك أيضًا منخفض جوي أخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض مما يؤدي لتكون السحب وسقوط الأمطار.



