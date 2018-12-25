"الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق (فيديو)
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:08 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر حتى السبت القادم تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القاهرة وشمال ووسط سيناء.
وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أننا سوف نشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق مثل الإسكندرية ومطروح، وبعض مدن الدلتا مثل كفر الشيخ ودمنهور والبحيرة، وبعض مناطق شمال ووسط سيناء على أن تصل للقاهرة ومدن القناة بداية من ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس.
وتابعت، أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وخاصة المكشوفة، مما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيمة تتراوح من 3-4 درجات، لنشهد طقس شديد البرودة ليلًا بارد جدًا نهارًا.
وأوضحت، أن وجود منخفض جوي على السطح متمركز على البحر المتوسط يؤثر على البلاد برياح شمالية غربية محملة بنسبة كبيرة من كميات بخار الماء، يُصاحب ذلك أيضًا منخفض جوي أخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض مما يؤدي لتكون السحب وسقوط الأمطار.
وناشدت، الصيادين بتوخي الحذر وعدم النزول للبحر، مشددة على أنه سيكون هناك إضطراب كامل لحركة الملاحة البحرية بالبحرين الاحمر والمتوسط، مطالبة المواطنين بإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة.
Advertisements
- سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة
- الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة ورعدية
- عاجل.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق (فيديو)
- عاجل.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة
- شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مناطق وسط البلد (صور)
- "الأرصاد" تحذر: سنشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية
- "أمطار غزيرة ورياح".. هيئة الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات الجوية
- طقس الـ72 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين
- أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء