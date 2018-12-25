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تعرف على مميزات ومواصفات "رنج روفر سبورت" موديل 2019 (فيديو)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:04 م
تعرف على مميزات ومواصفات رنج روفر سبورت موديل 2019 (فيديو)
رنج روفر سبورت 2019
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ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من رنج روفر سبورت، وهي سيارة من فئة SUV تتمتع بالفخامة والأداء القوي الرياضي. 

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها. 

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من رنج روفر وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق. 

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