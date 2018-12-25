تعرف علي أهم شروط للتقدم إلى مشروع المليون ونصف فدان

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قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان يخص شركة الريف المصري سواء من ناحية الشروط أو إعلان المقبولين.



وأضاف عبدالدايم، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الهدف من المشروع إتاحة فرص عمل وتشغيل الشباب.



ولفت إلى أن لا يشترط سن محدد للمتقدمين ويكون لديه خبرات طفيفة عن الزراعة، مؤكدا أن وزارة الزراعة لن تترك الشباب وستعمل على إرشادهم وتوعيتهم وتقديم توصيات فنية بشأن المحاصيل التي يتم زراعتها في هذه المساحات.



يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أكد أن مشروع المليون ونصف فدان به محطات بحثية وحقول إرشادية في المشروع، لدعم الشباب والمستثمرين، وتوفير المعلومات الإرشادية لهم.







