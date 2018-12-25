ضبط 65 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:05 م
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية وبمشاركة الجهات الإدارية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط الآتي:
1.مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (20) طن مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، (45) طن مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات.
2.مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (450) كيلو جرام منتج نهائى من الأسمدة بدون تسجيله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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