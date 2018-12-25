سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.. وارتفاع في سعر العملة الأمريكية

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليظل هناك تباين في سعر صرف الدولار تختلف من بنك إلي أخر.





وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين العربي الأفريقي وكريدي أجريكول، ليصعد بنحو قرشًا واحدًا، ليسجل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأول، وسجل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع في الثاني.



