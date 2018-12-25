سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.. وارتفاع في سعر العملة الأمريكية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:13 م
الفجر الاقتصادي
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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليظل هناك تباين في سعر صرف الدولار تختلف من بنك إلي أخر.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين العربي الأفريقي وكريدي أجريكول، ليصعد بنحو قرشًا واحدًا، ليسجل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأول، وسجل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع في الثاني.
سعر الدولار في البنك المركزى المصرى
استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزى في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-12-2018، حيث سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد بنك أبو ظبي الإسلامي.
سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء
واصل سعر الدولار استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، كما استقر الدولار مكاتب الصرافة في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، توقع الخبراء المصرفيين استمرار استقرار سعر الدولار والعملات في ظل حال الاضطراب التي تشهدها سعر الدولار العالمي.
سعر الدولار فى مصر اليوم فى السوق السوداء والبنوك
استقر سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-12-2018، حيث سجل سعر الدولار السوق السوداء نحو 17.89 جنيهًا، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيها للشراء و17.89 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.89 جنيها و17.96 جنيها، أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولى فسجل نحو 17.86 جنيها، 17.96 جنيهًا، وسجل الدولار في بنك كريدى أجريكول 17.88 جنيها، 17.98 جنيها.
سعر الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.. وارتفاع في سعر العملة الأمريكية
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