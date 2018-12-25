بلدية المحلة يتخطي عثماسون ويتأهل لنهائي دوري القطاعات بالمنطقة (صور)

حقق فريق بلدية المحلة مواليد 2003 بقيادة حاتم العوضي فوزا ثمينا علي عثماسون طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالتصفيات النهائية لمسابقة مواليد 2003 "الدور قبل النهائي" والتي أقيمت علي ملعب استاد طنطا، ليتأهل للدور النهائي لدوري القطاعات بمنطقة الغربية، لمواجهة الفائز من لقاء طنطا ومحلة مرحوم.

تقدم عبدالله مسعود لاعب بلدية المحلة بهدف في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، واضاف ادهم امين الهدف الثاني في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني، واحرز هدف عثماسون الوحيد اللاعب البديل عبدالرحمن صالح، لينتهي اللقاء بفوز البلدية بهدفين مقابل هدف.





مثل عثماسون طنطا في الشوط الأول كل من عبدالسلام حربي، ومحمد الزفتاوي، وأحمد ياسر، وحسن مصطفي، وسامح السيد، وأسلام فوزي، ومحمد العشري، ومحمد العماوي، ومنصور شهاب، وسمير وائل، ومحمود السعيد.





دكة البدلاء:- عبدالله كمال، ومحمد اسماعيل، ومازن حلمي، ومحمد ربيع، ومحمد مجدي، وعبدالرحمن صالح، وحسام خالد.





بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:- محمد غازي، وعبدالله حماد، وعمر علاء، وجمال السيد، وعبدالرحمن حمدي، وعبدالعاطي احمد، وامير حنفي، وعبدالله البيومي، ومحمود حسني، وأحمد عثمان، وادهم ابراهيم.





دكة البدلاء:- حسن حمدي، وأحمد مسعد، وأحمد عماد، وعبدالله زين، وعبدالله عبده، وعبدالعال رجب، ومصطفي علام.





أدار المباراة أحمد عقيلي، ومحمود محسن، واحمد الزغبي.