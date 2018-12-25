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كأس آسيا 2019 (6).. نجم العراق يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في بطولة أمم آسيا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:19 م
كأس آسيا 2019 (6).. نجم العراق يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في بطولة أمم آسيا
يونس محمود
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علاء خليف
 
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تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة السابعة عشر من بطولة أمم آسيا 2019، والتي ستقام في الفترة من 5 يناير وحتي 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

انطلقت بطولة أمم آسيا عام 1956 وأقيمت أول نسخة من البطولة في هونج كونج، وتوج منتخب كوريا الجنوبية بأول ألقاب البطولة، ويعتبر المنتخب الياباني أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب وفاز به 4 مرات، بينما يعتبر الإيراني علي دائي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدف.

أما بالنسبة للاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة الأسيوية هم:

يونس محمود 4 2004، 2007، 2011، 2015 العراق
ياسوهيتو إندو 4 2004، 2007، 2011، 2015 اليابان
تيمور كابادزي 4 2004، 2007، 2011، 2015 أوزبكستان
إجناتي نستروف 4 2004، 2007، 2011، 2015 أوزبكستان
سيرفر دجيباروف 4 2004، 2007، 2011، 2015 أوزبكستان
سعود كريري 4 2004، 2007، 2011، 2015 السعودية
بلال محمد 4 2004، 2007، 2011، 2015 قطر
جواد نيكونام 4 2004، 2007، 2011، 2015 إيران
مهدي مهدافيكيا 4 1996، 2000، 2004، 2007 إيران
لي مينج 4 1992، 1996، 2000، 2004 الصين
عدنان الطلياني 4 1984، 1988، 1992، 1996 الإمارات
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