إقالة مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق، عقب الإخفاق في بطولة الإمم الإفريقية للشاطئية.





وكان المنتخب الوطني، فشل في حصد اللقب والتأهل لنهائيات كأس العالم، عقب الحصول على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا التي نظمتها مصر بشرم الشيخ.



