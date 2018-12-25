مصدر.. تركي آل الشيخ وراء سفر الزمالك إلى تشاد على طائرة خاصة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن أن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض إلى تشاد مؤخرا لخوض مباراة إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية لم يتحمل النادي مصاريفها.





وأكد المصدر أن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية هو الذي تحمل مصاريف سفر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة لخوض لقاء القطن التشادي.





وأكد المصدر أن الرحلة تكلفت 60 ألف دولار نظير السفر بطائرة خاصة، وخسر الزمالك لقاء الإياب بهدفين وتأهل لدور الـ32 المكرر بعدما فاز من قبل بسباعية في لقاء الذهاب.





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