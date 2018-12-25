عاجل.. جروس يصدم نجم الزمالك السابق





أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، رفض فكرة عودة عمر جابر، لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض جروس عودة "جابر" لعدم الحاجة لجهوده فى ظل وجود عدة لاعبين فى مركز الظهير الأيمن هم حازم إمام، وحمدى النقاز، ومحمد يوسف كماتشو، بجانب وجود أكثر من لاعب فى وسط الملعب على رأسهم طارق حامد، ومحمد حسن، وفرجانى ساسى، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود دونجا.

كما رفض السويسرى فكرة الاستعانة باللاعب فى مركز الظهير الأيسر الذى سبق أن شارك فيه مع بازل ومنتخب مصر.



