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عاجل.. جروس يصدم نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:09 م
عاجل.. جروس يصدم نجم الزمالك السابق
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الفجر الرياضي
 
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أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، رفض فكرة عودة عمر جابر، لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ورفض جروس عودة "جابر" لعدم الحاجة لجهوده فى ظل وجود عدة لاعبين فى مركز الظهير الأيمن هم حازم إمام، وحمدى النقاز، ومحمد يوسف كماتشو، بجانب وجود أكثر من لاعب فى وسط الملعب على رأسهم طارق حامد، ومحمد حسن، وفرجانى ساسى، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود دونجا.

 

كما رفض السويسرى فكرة الاستعانة باللاعب فى مركز الظهير الأيسر الذى سبق أن شارك فيه مع بازل ومنتخب مصر.


جروس يطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحة إفريقيا

 

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

 

وطالب جروس لاعبي الزمالك بغلق الصفحة الإفريقية تماماً والتركيز في لقاء بتروجت بالدوري الممتاز والمقرر له الجمعة المقبل.


كما قام جروس بشرح بعض النقاط المهمة والأمور الفنية المعينة، استعداداً للفتره المقبلة.

 

وأكد جروس للاعبين أنه لن يسمح بأي خسائر مره أخرى وأن هدف الفريق هو الفوز وتحقيق نتائج طيبة فى كل البطولات.


وعقب انتهاء الاجتماع قام لاعبو الزمالك بأداء صلاة المغرب في جماعة وبعدها انطلق المران.


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