كايرو شو: هنيدي كامل العدد والإقبال فاق التوقعات

أعلنت ادارة Cairo show -اول كيان مصري لصناعة الترفيه المنتجة لمسرحية ٣ أيام في الساحل بطولة النجم محمد هنيدي عن نفاذ معظم التذاكر الخاصة بأسبوع العرض الأولي أيام ١٠و١١و١٢ يناير المقبل .





وكشفت مصادر من ادارة Cairo show ان الشركة المسئولة عن حجز التذاكر” tickets marche “ أبلغتهم ان الثلاثة أيام الأولي من فتح باب الحجز للمسرحية شهدت اقبالا جماهيريا كبيرا جدا أدي الي حجز كل تذاكر الأسبوع الأول تقريبا .

واوضحت المصادر انه نتيجة للإقبال الذي فاق كافة التوقعات سيتم بدءاً من اليوم الثلاثاء فتح باب الحجز للأسبوع التالي لايام ١٧و١٨و١٩ يناير .

مسرحية ٣ أيام في الساحل تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بدءاً من ١٠ يناير المقبل ، وهي من اخراج مجدي الهواري و تأليف حاتم حسين ، ويشارك هنيدي في البطولة نخبة من النجوم والمواهب الشابة علي رأسهم بيومي فؤاد و احمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسي و مها ابوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي.





يذكر أن المسرحية تعيد هنيدي للوقوف علي خشبة المسرح بعد ١٦ عاما من الغياب عن جمهوره منذ قدم مسرحية"طرائيعو".

وقال هنيدي في بوست علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "جايين وبقوة راجعين للمسرح تاني بعد ١٦ سنة غياب بوعدكم هتشوفوا حاجة هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله ،نشوفكم على الطبيعة بداية من ١٠ يناير الجاي".