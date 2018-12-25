الصفقة تقترب.. هيجواين إلى تشيلسي وموراتا لميلان
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:07 م
الفجر الرياضي
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بات الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي ميلان الإيطالي، قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسينتقل هيجواين إلى تشيلسي في صفقة تبادلية، حيث سيذهب موراتا مهاجم البلوز إلى الروسونيري، وهيجواين إلى تشيلسي خلال ميركاتو الشتاء.
وأعطي هيجواين مؤشرًا كبيرًا لإتمام الصفقة، حيث قام اللاعب الأرجنتيني بمتابعة حساب البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي على موقع "إنستغرام"، مما يعني أن الصفقة قد حسمت، ويتبقي فقط الإعلان الرسمي من الناديين.
مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة
فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.
وأكد أحد الوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أليسيو سوناس، أن المستقبل قد يشهد رحيل ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.
وأضاف أليسيو سوناس، وكيل فيفا، في تصريحات نشرها موقع le10sport الفرنسي: تم تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني مع بيب سيجورا، ووالد ميسي، في الأيام الأخيرة، حول احتمالية رحيله للدوري الإيطالي.
وأضاف وكيل فيفا:لم تكن إجابتهما جافة، أعتقد أن الأمل ضعيف في رؤية ميسي في الدوري الإيطالي.
يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، وسيكون من الصعب رحيله عن صفوف برشلونة لعلاقته الوطيدة بالنادي والجماهير.
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