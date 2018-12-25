الصفقة تقترب.. هيجواين إلى تشيلسي وموراتا لميلان





بات الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي ميلان الإيطالي، قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وسينتقل هيجواين إلى تشيلسي في صفقة تبادلية، حيث سيذهب موراتا مهاجم البلوز إلى الروسونيري، وهيجواين إلى تشيلسي خلال ميركاتو الشتاء.





وأعطي هيجواين مؤشرًا كبيرًا لإتمام الصفقة، حيث قام اللاعب الأرجنتيني بمتابعة حساب البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي على موقع "إنستغرام"، مما يعني أن الصفقة قد حسمت، ويتبقي فقط الإعلان الرسمي من الناديين.



