تعادل اتحاد الشرطة مع البلاستيك في القسم الثالث

تعادل فريق البلاستيك واتحاد الشرطة 1/1 في اللقاء المؤجل من الأسبوع 13 للمجموعه السادسة للقسم الثالث، والذي أقيم على ملعب نادي بهتيم.









تقدم فريق الشرطة بهدف نظيف سجله اللاعب محمد رجب في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وفى الدقيقة 20 من الشوط 0 تعادل البلاستيك عن طريق حسان محمد، وأضاع معتز نجيب ضربة جزاء للشرطة في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.









جاء تشكيل البلاستيك مكون من كريم جمعة حارس مرمى، خالد عبد الناصر وحسان محمد ومحمد جمال ومحمود رأفت ، ومحمود عبده ومحمد هشام وسيد سمير ومحمد عبد النبي لوحه ورضا بخيت وأحمد شعبان، وفي البدلاء، محمد الاسيوطي حارس مرمى، ومحمود العريشى ومحمد شعبان وحمص وحسين ريكو ومحمود الصغير وأحمد خليل.









وجاء تشكيل الشرطة يضن محمد عبد المنعم حارس مرمى، اسلام احمد ومحمود كوكو واسلام عشرى وسيد صلاح، ومعتز نجيب واسلام فتح الله ومصطفى نصر ومحمد رجب، وإسماعيل بامبا واحمد اشرف، والبدلاء أحمد محيى، حارس مرمى، واسلام مشهور ومحمود حسين ومحمد ماهر وأحمد عبد الرزاق وأحمد ابراهيم وسامح السقا.









أدار اللقاء، الحكم حسام الجلاد، عاونه خالد صدقى مساعد أول، وأميل ماهر مساعد تان، مصطفى اسماعيل مراقب مسابقات، وأحمد ابو رحاب مراقب حكام.









التعادل رفع رصيد الشرطة إلى 35 نقطة بالمركز الثاني، ووصل رصيد البلاستيك إلى 33 نقطة بللمركز الرابع.





الترتيب





1-السكه45 نقطة

2- الشرطة 35 نقطة

3- الاتصالات 34 نقطة

4- البلاستيك 33 نقطة

5-الماظه32 نقطة

6- التأمين 31 نقطة

7- بهتيم 28 نقطة

8-العبور21 نقطة

9- القومى 21 نقطة

10- الغابه 18 نقطة

11- الاميريه 14 نقطة

12-المرج14 نقطة

13-اسكو13 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط



