خاص.. الفجر الفني يكشف تفاصيل العودة بين تامر حسني و"روتانا"
تعاقد الفنان تامر حسني، من جديد مع شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات،لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة، وذلك عقب عدة محاولات من قبل شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، لإقناع الفنان تامر حسني، بالعودة اليها عقب إتجاه حسني، إلي الإنتاج الذاتي من خلال شركته الخاصة.
وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن حسني، بالفعل وقع عقدا مع الشركة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث ينص العقد المبرم بين حسني و"روتانا" علي عدة بنود أبرزها تنفيذ روتانا كافة شروطه وافكاره الفنيه الخاصه، وان يكون العقد لمدة عامين ليبدأ بعام 2019، وينتهي في عام 2020، تنتج خلالهما "روتانا" لحسني، ألبومين غنائيين بواقع ألبوم غنائي في كل عام.
ويتم حاليا الإعداد والتجهيز لإقامة حفل كبير بمناسبة التوقيع بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يتم دعوة الفنانين والصحفيين والإعلاميين إليه ليشهدوا مراسم الاحتفال بتوقيع العقد الجديد وشرح كافة التفاصيل.
جدير بالذكر أن حسني، انفصل عن شركة "روتانا" واتجه الي الإنتاج الشخصي بإنتاج ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، من خلال شركته الخاصة TH production ، و حقق الألبوم نجاحات ساحقة حيث حقق الألبوم ما يقرب من الربع مليار مشاهدة عبر اليوتيوب ليحقق المركز الاول ويتفوق، في عدد مشاهدات ألبومه علي نسب مشاهدات ألبومات بعض النجوم منهم الفنان عمرو دياب، بألبوم "كل حياتي" والفنانة إليسا بألبوم "إلي كل اللي بيحبوني". وشيرين بألبوم "نساي".
ويواصل حسني، تحقيق نجاحات الالبوم حيث بلغ عدد مستمعي ألبوم “عيش بشوقك ” عبر تطبيق "أنغامي" 110 مليون.
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