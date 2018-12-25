خاص.. الفجر الفني يكشف تفاصيل العودة بين تامر حسني و"روتانا"

تعاقد الفنان تامر حسني، من جديد مع شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات،لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة، وذلك عقب عدة محاولات من قبل شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، لإقناع الفنان تامر حسني، بالعودة اليها عقب إتجاه حسني، إلي الإنتاج الذاتي من خلال شركته الخاصة.





وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن حسني، بالفعل وقع عقدا مع الشركة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث ينص العقد المبرم بين حسني و"روتانا" علي عدة بنود أبرزها تنفيذ روتانا كافة شروطه وافكاره الفنيه الخاصه، وان يكون العقد لمدة عامين ليبدأ بعام 2019، وينتهي في عام 2020، تنتج خلالهما "روتانا" لحسني، ألبومين غنائيين بواقع ألبوم غنائي في كل عام.



