أول رد من محمد رمضان على بشرى (قصف جبهة)
بعد أقل من 24 ساعة، من كليب بشرى الذي تهاجم فيه الفنان محمد رمضان، قام "رمضان" بالرد عليها بنشر فيديو على صفحته على "فيس بوك" يحتوي على مقاطع مختلفة لجمهوره وهو يؤدى أغنية "الملك"، وعلق رمضان قائلا: "الباشا اللى سَرَّح القطة.. جمهورى بيقوله التاج على رأسى يالا يا بروطة".
وكانت بشرى قد قالت إن أغنيتها الجديدة
"الكوبرا" نوع من الفن معروف فى
الخارج اسمه diss track،
ولكنه جديد فى الشرق الأوسط.
وأوضحت فى تصريحات خاصة: أن المبارزة بالأغانى Song
battles معروفة فى كل مكان فى العالم"، معلقة
:"أنا برصد ظاهرة بس بطريقة فنية وحق الرد مكفول لمحمد رمضان لأنه لسه منزلش بأغنيته".
وطرحت بشرى أغنيتها الجديدة " الكوبرا"،
على طريقة الفيديو كليب أمس الاثنين من كلمات
الشاعر أحمد يوسف و ألحان وتوزيع أحمد عاطف، وأحدثت ضجة كبرى، خاصة وأن كل من شاهدها
واستمع إليها، تأكد أنها تقصد الفنان محمد رمضان من وراء الأغنية.
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