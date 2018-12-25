جروس يركز على التدريبات البدنية في مران الزمالك
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:56 م
رامي بشاي
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حرص السويسري كريستيان
جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التركيز علي الجانب البدني
خلال المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث قرر جروس عمل فقرة خاصة للاعبين تحت اشرافه.
ويخوض لاعبو الزمالك
تدريبات بدنية وتأهيلية قويه، حيث تم تقسيمهم الي مجموعات، ادت كل واحدة منهم إطالات
كذلك ركض سريع وبطيء وقفز حواجز قصيرة، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق.
ويسعي الجهاز الفني
للزمالك لتجهيز اللاعبين، للتغلب علي ضغط المباريات وما يترتب عليه من إرهاق بسبب المشاركات
المختلفة في البطولات سواء إفريقيا أو الدوري الممتاز.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.
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