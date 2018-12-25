غادة والي: السيسي له لمحات إنسانية كبيرة.. "بيجبر بخاطر الناس كلها" (فيديو)

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له لمحات إنسانية كبيرة، وهو يحترم الكبير والصغير، ومن أجملها حديثه للفنانة رجاء الجداوي، وتقديره لها، وحبه واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة: "بيجبر بخاطر الناس كلها".





وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن قضية الإعاقة هي شغل جميع الوزارات والمجتمع المدني والأسر والأهالي، رغم أن وزارة التضامن هي المختصة به في القانون، وكان هناك توجيهات رئاسية بأن جميع الوزرات تعمل لتغيير وضع ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 80 جمعية أهلية شاركت في إعداد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضحت، أن ما تم إنجازه خلال عام 2018 باعتباره عام ذوي الإعاقة هو الانتهاء من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وتم البدء في عمل تهيئة وإتاحة، متابعة: ونطبق أكواد هندسية تسمح بدخول ذوي الإعاقة وجاري إعدادهم لإستكمال نسبة الـ 5 % بالوزارات المختلفة، وتم إتاحة 2500 وحدة سكنية لذوي الأعاقة من قبل وزارة الإسكان وتم تسليمها بالفعل، مع تخصيص الدور الأول لذوي الإعاقة الحركية.





وتابعت، كما أن وزارة الإتصالات قامت بتدريب 2500 شخص من المكفوفين للعمل بالكول سنتر، مشددة على أن هناك جهد كبير بُذل والأهم هو الاستمرار، ووسائل الإعلام عليها دور في تغيير ثقافة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة، للتأكيد على أن الابن صاحب الإعاقة ليس وصمة عار، وإنما مصدر قادرة يمكن أن يساهم في بناء بلده وممارسة الألعاب الرياضية والحصول على البطولات.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.





ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.





وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



