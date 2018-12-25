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مران الأهلي.. رامي ربيعة يعود في يناير و"محارب" يشارك في تدريبات الفريق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:45 م
مران الأهلي.. رامي ربيعة يعود في يناير ومحارب يشارك في تدريبات الفريق
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علي نبوي
 
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بدأ رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب لأول مرة منذ إصابته في اليد أوائل الشهر الجاري.

 

وعانى ربيعة من الإصابة بكسر في أحد أصابع اليد، خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، حيث غاب عن التدريبات لمدة ٣ أسابيع.

 

ويتواجد ربيعة في قائمة الانتظار لفريق الأهلي، بعدما تعرض للإصابة في يناير الماضي بقطع في العضلة الضامة.

 

 

 

وشارك إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه المقامة ستاد مختار التتش بالجزيرة.

 

وكان محارب قد اشتكى من الإصابة بشد في السمانة في القدم اليمنى واليسرى، خلال مباراة فريقه الماضية أمام جيما ابا جيفار الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

 

وأعلن محارب جاهزيته لمواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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