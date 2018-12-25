عائلة كاردشيان تطل في صورة جديدة ويكشفن هذا السر (صورة)

شاركت نساء عائلة كاردشيان، عبر صفحاتهن على socail media ، أمس صورة الـ "Christmas Card" التي جمعت كلو وكيم وكيلي وكورتني مع أبنائهن، وظهروا جميعا بملابس بيضاء اللون، وما لفت الأنظار هو تغيب نجمة تليفزيون الواقع والسوبر موديل كيندال جينر عن هذه الصورة، حيث وصفها الكثير من معجبيها بـ "المسكينة "، وبعد أن ازدادت التساؤلات والتكهنات قررت شقيقتها كلو أن توضح حقيقة غياب كيندال عن الصورة.





وقالت كلو كاردشيان البالغة من العمر 34 عاما، إن كيندال جينر كانت في جلسة التصوير ، لكن عدم التواجد في هذه الصورة تحديدا كان لأن كيندال ظنت أنها كان الصورة ستكون أجمل اذا جمعت الأمهات وأطفالهن فقط " .