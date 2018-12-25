الخطيب يهنئ جهاز السلة بلقب دوري المرتبط





حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، على تقديم التهنئة الى جهاز كرة السلة بالنادي بعد أن حسم لقب دوري المرتبط للمحترفين عقب فوز فريق 16 سنة على الإتحاد السكندري والتتويج رسميًا باللقب.





وأجرى الكابتن الخطيب اتصالا هاتفيا بالجهاز الفني لتقديم التهنئة على الفوز بلقب البطولة ، ووجه الشكر للجهاز واللاعبين وأسر ة كرة السلة على المجهود الكبير والإنجاز المميز.





وتلقى احمد الجارحي مدرب فريق 16 سنة إتصال من رئيس النادي لتقديم التهنئة بعد أن كرر اللاعبين الفوز على الإتحاد السكندري ، ليحسم الفريق لقب البطولة دون إنتظار نتيجة مباراة الفريق الأول التي تقام مساء اليوم.





وكان فريق 16 سنة قد كرر الفوز على الإتحاد السكندري ، الى جانب الفوز الذي حققه الفريق الأول ليحسم الفريق للمرة الثالثة على التوالي.



