إصابة 10 صحفيين في بنجلاديش إثر تعرضهم للاعتداء من قبل "ملثمين"





أصيب عشرة صحفيين في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لاعتداء من قبل "ملثمين" مجهولين، لدى قيامهم بتغطية فعاليات أحد التجمعات الانتخابية، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وأفادت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية ، بأن قرابة عشرين شابا "ملثما " اعتدوا على الصحفيين في مدينة "ناوابجانج" - التي تبعد أربعين كيلو مترا عن العاصمة البنجالية (داكا) باستخدام العصي داخل أحد الفنادق، كما أضرموا النار في عدد من السيارات يمتلكها أشخاص ومؤسسات إعلامية - فيما لا يزال سبب الهجوم غير واضح.

ومن جانبه، صرح شاه ميزان - رئيس شرطة العاصمة بأنه تم إرسال فريق من الشرطة إلى الفندق عقب الحادث ، إلا أنه لم يمكن التعرف على هويات المهاجمين.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقام الانتخابات العامة في بنجلاديش يوم الأحد المقبل، فيما تسعى حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ، إلى إعادة انتخابها لفترة ثالثة على التوالي.