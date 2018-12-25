فانتازي البريميرليج.. صلاح الاختيار الأفضل للكابتن في الجولة الـ19
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:48 م
أحمد عصام
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أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة الـ19 من البريميرليج، والتي ستبدأ يوم الأربعاء في الساعة الثانية والنصف عصرًا.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الإختبارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذه الجولة.
- التشكيلة المتوقعة للأفضل :-
حراسة المرمى : جوايتا (كريستال بالاس)
خط الدفاع : فان دايك (ليفربول) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - دوهيرتي (ولفرهامبتون)
خط الوسط : ريتشارلسون (إيفرتون) - مارسيال (مانشستر يونايتد) - محمد صلاح (ليفربول) - رياض محرز (مانشستر سيتي)
خط الهجوم : راشفورد (مانشستر يونايتد) - إنجز (ساوثهامبتون) - هاري كين (توتنهام هوتسبير)
- ويعد الاختيار الأفضل للكابتن في هذه الجولة هو المهاجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي سيواجه فريق نيوكاسل على ملعب الانفيلد.
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