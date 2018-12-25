3 مارس.. نظر طعون 4 متهمين في قضية "ولاية حلوان" على سجنهم 10 سنوات

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حددت محكمة النقض، جلسة 3 مارس المقبل، لنظر الطعون المقدمة من 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان" على الأحكام الصادر بحقهم بالحبس المشدد 10 سنوات.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة أربعة متهمين بالقضية، بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.



والمتهمون هم: "محمد عبد العظيم وعمر إسماعيل ومحمد عبد الفتاح وخالد عبد الحليم ".



ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين في القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.