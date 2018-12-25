روني الطرابلسي: لابد من استرجاع الأسواق السياحية التي خسرتها تونس
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:44 م
محمد وليد الجموسي
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أكّد وزير السياحة، روني الطرابلسي، ضرورة استرجاع الأسواق السياحية التي خسرتها تونس خلال الفترة السابقة، بعد استقرار الوضع الأمني.
جاء ذلك في تصريح لجريدة "الشروق"، دعا خلاله إلى مواصلة العمل على استقطاب أسواق جديدة مثل روسيا والصين، واسترجاع الأسواق الفرنسية والألمانية والإقليمية.
وشجّع الطرابلسي، على ما وصفها "بالسياحة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية"، و"إيجاد استراتيجية مستقبلية فاعلة"، حسب قوله.
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