روني الطرابلسي: لابد من استرجاع الأسواق السياحية التي خسرتها تونس

جاء ذلك في تصريح لجريدة "الشروق"، دعا خلاله إلى مواصلة العمل على استقطاب أسواق جديدة مثل روسيا والصين، واسترجاع الأسواق الفرنسية والألمانية والإقليمية.





وشجّع الطرابلسي، على ما وصفها "بالسياحة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية"، و"إيجاد استراتيجية مستقبلية فاعلة"، حسب قوله.

أكّد وزير السياحة، روني الطرابلسي، ضرورة استرجاع الأسواق السياحية التي خسرتها تونس خلال الفترة السابقة، بعد استقرار الوضع الأمني.