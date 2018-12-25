وفق بوصلة: 22 نائبا لما يصرحوا بعد بمكاسبهم



وينتمي النواب الذين لم يقوموا بعد بواجب التصريح وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، إلى كتل مختلفة منها حركة النهضة والجبهة الشعبية والائتلاف الوطني وحركة نداء تونس الى جانب نواب غير منتمين إلى كتل.

قام 195 نائبا من بين 217 بمجلس نواب الشعب بالتصريح بمصالحهم ومكتسباتهم في حين بلغ عدد النواب غير المصرحين 22 نائبا، وذلك وفق آخر تحيين نشرته منظمة "البوصلة"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الاثنين.