العثور على مخزن أسلحة تابع للحوثيين بـ "كتاف" في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من العثور على مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شمالي شرق محافظة صعدة اليمنية.

وفي هذا السياق، أوضح موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المخزن يحتوي على كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تشمل صواريخ موجهة متطورة.

كما ذكر أن الحوثيين يستخدمون المخزن لتعزيز عناصرها، قبل أن تدحرها قوات الجيش اليمني من وادي "آل بوجبارة" القريب من مركز المديرية.



