13 مارس.. نظر طعن متهم على سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف حلوان"

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حددت محكمة النقض، جلسة 13 مارس المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهم عماد عبدالباقي على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان".



وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث المتهمين بالتظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015.



ووجهت النيابة العامة، للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية والتظاهر بدون تصريح والدعوة لتعطيل العمل بالدستور ومقاومة السلطات وترويع المواطنين.