البوغديري: الرؤية ماتزال ضبابية بشأن إضراب 17 جانفي 2019
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:37 م
محمد وليد الجموسي
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قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على القطاع الخاص محمد علي البوغديري، إنّ الرؤية ماتزال ضبابية بشأن الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرّر ليوم 17 جانفي 2019.
وأكّد خلال إشرافه على إجتماع الإطارات النقابية الجهوية بولاية سليانة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، أنّ المشاورات متواصلة مع الطرف الحكومي بخصوص تنفيذ هذا الإضراب من عدمه، لافتا إلى أنّ هياكل الإتحاد في إجتماعات وجلسات متواصلة من أجل انجاحه، وفق راديو موزاييك.
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