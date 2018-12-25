البوغديري: الرؤية ماتزال ضبابية بشأن إضراب 17 جانفي 2019



وأكّد خلال إشرافه على إجتماع الإطارات النقابية الجهوية بولاية سليانة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، أنّ المشاورات متواصلة مع الطرف الحكومي بخصوص تنفيذ هذا الإضراب من عدمه، لافتا إلى أنّ هياكل الإتحاد في إجتماعات وجلسات متواصلة من أجل انجاحه، وفق راديو موزاييك.



قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على القطاع الخاص محمد علي البوغديري، إنّ الرؤية ماتزال ضبابية بشأن الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرّر ليوم 17 جانفي 2019.