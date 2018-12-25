وكيل تعليم الفيوم يكريم طلاب ومدربي أيسف 2019 التعليم الفني بالفيوم (صور)

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قام اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتكريم طلاب أيسف للعلوم والهندسة2019 تعليم فني، والمشاركين فى المعرض المحلي للعلوم والهندسة بالفيوم، تقدم وكيل المديرية بالتهنئة للطلاب الفائزين والذي تم تصعيدهم للمشاركة بمعرض أيسف للعلوم والهندسة على مستوى الجمهورية.



كما تقدم بالشكرلفريق العمل المشرف على الطلاب الباحثين وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.



حيث تم تدريب 10 الأف طالب وطالبة ومعلم بالتعليم الفني فى العام الحالى على مهارات البحث العلمي على مستوى 36 مدرسة تعليم فنى على مستوى المحافظة.



وتم إقامة 12 معرض قبل تمهيدي، ومعرض تمهيدي شارك به 62 مشروع، تم تصعيد 12مشروع للمعرض المحلى على مستوى المحافظة، وتم تصعيد 3 مشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية وهم:



مشروع المراقب الذكي الطالب حمادة محمد على مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بسنورس ومشروع الهجرة غير الشرعية الطالب محمد صبحي، مدرسة طامية الصناعية ومشروع البوتاجاز الإقتصادي، الطالب محمد حمادة مدرسة الفيوم الميكانيكية.



تم تكريم الطلاب والمدربين والسادة مديري المدارس الفائزة وفريق العمل بحضور المهندس محمد إسماعيل مدير التعليم الفني والدكتور مراد احمد حسن مدير التعليم العام والدكتورة ميمي اسحق مدير الشئون التنفيذية والأستاذ محمود جابر المشرف العام على أيسف التعليم الفني بالفيوم والعلاقات العامة.