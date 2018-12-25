الكونغو: وفاة 350 شخصا جراء تفشى الإيبولا بالبلاد

أدى أحدث تفشٍى لحمى الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة 352 شخصاً، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالبلد الأفريقى، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة فى بيان، إنّه منذ بداية الوباء، تم اكتشاف 579 حالة، منها 531 حالة مؤكدة و 48 حالة محتملة، وفى الإجمالى، حدثت 352 حالة وفاة "304 مؤكدة و 48 محتملة"، و 201 شخص تم شفاؤهم".

وتضيف السلطة أنه يجري التحقيق في 213 حالة مشتبه بها.

وفي 24 يوليو، أعلنت الحكومة الكونغولية رسميا انتهاء تفشي الإيبولا في مقاطعة إكوادور "شمال غرب البلاد"، والتي تسببت في 33 حالة وفاة منذ بدايتها في مايو 2018.

ورغم ذلك، وبعد أسبوع، أعلن وزير الصحة "أولي إيلونجا كالينجا" أن البلد الأفريقي يواجه وباءً جديدًا، وهذه المرة في إقليم شمال كيفو، وفي وقت لاحق، انتشر المرض إلى مقاطعة إيتوري المجاورة.