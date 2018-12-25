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الناقد طارق الشناوي يشارك في ملتقى "القوة الناعمة" بسفارة اليمن

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:34 م
الناقد طارق الشناوي يشارك في ملتقى القوة الناعمة بسفارة اليمن
الناقد طارق الشناوي
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الفجر الفني
 
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صرح الناقد طارق الشناوي، انه سيشارك بملتقى "القوة الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية"، السبت 12 يناير السادسة مساء بسفارة اليمن، برعاية السفير اليمنى بمصر وينظمه "مبادرة 1000 كاتب بمشاركة المركز الثقافي اليمني" بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية.

 

وأكد "الشناوي" أن الكلمة نور وبعض الكلمات قبور هكذا كتب عبد الرحمن الشرقاوي، كما سيشارك المخرج خالد يوسف بالملتقي لرؤيته السينمائية وتأثيرها على المجتمعات، سيناقش الملتقي  القضايا العربية والنزاعات المختلفة داخل بعض البلاد العربية على رأسها دولة اليمن العريقة بتاريخها وحضارتها من خلال دمج الثقافات المختلفة سواء فى الفن أو السينما  أو الأدب ومدى تأُثيرها على المجمعات من خلال رصد وتحليل ومحاكاة الواقع العربي وبصفة خاصة الواقع اليمني من خلال الإبداعات الشبابية والتجسيد الفني والسينمائي.  

 

وأشار محمود حجاج مؤسس "مبادرة 1000 كاتب" والمدير التنفيذي للملتقي، ان اللجنة الإعلامية ستعلن خلال الأيام القادمة عن شخصيات اخري مشاركة سواء سياسية او فنية او إعلامية، وسيعقد الملتقي الاول برعاية الدكتور محمد على مارم السفير اليمني بمصر، بمشاركة الدكتورة عائشة العولقي  مدير المركز الثقافي اليمني بمصر.  

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