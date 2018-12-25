"سعفان" لعمال بني سويف: الدولة أنجزت أكثر من 8000 مشروع بتكلفة 1.56 تريليون جنيه

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول بالمحافظة "تحت شعار سلامتك وصحتك تهمنا"، كما سلم الوزير 34 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.





وأكد "سعفان"، أهمية ملف السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى خطورة الحوادث في بعض أماكن العمل، حيث تؤثر على العامل وهو العنصر البشري الأعظم في العملية الإنتاجية، فضلا عن العنصر المادي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.





وأشار، إلى أن مفهوم التفتيش الخاص بالسلامة والصحة المهنية كان نمطيا لفترة طويلة ومقصورا على تحرير محاضر بمخالفات للمنشآت غير المطبقة قانون العمل 12 لسنة 2003، مؤكدا أنه يرفض هذا المفهوم تماما، ويسعى لترسيخ مفهوم الحوار بين المفتش وصاحب العمل والتوعية بالمخالفات والاجراءات التي يجب أن تستكمل لتكوين بنية سليمة للمنشأة والعامل بها، وإذا كانت المخالفات أو الإجراءات المطلوب استكمالها تحمل قيمة مادية كبيرة من الممكن أن يتم عمل جدول زمني لاستكمالها، وإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتقوم بالمتابعة، وبالتالي يكون مفهوم استكمال البنية السليمة للمنشآت هو الأساس.





وأكد "سعفان"، أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية، وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الوزارة والجامعات، فضلا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس في المراحل الابتدائية من خلال حلقات لتتحول هذه الثقافة إلى سلوك.





وأشار الوزير، إلى اهتمام الوزارة برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التي تعتبر قنبلة موقوتة لابد من احتوائها، مثمنا إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لرعاية هذه الفئة والذي أدى إلى إطلاق الضوء على العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي لديها إدارة مختصة في كل محافظة تهتم بشئون هذه الفئة من العمال، وأن الوزارة قامت بإطلاق حملة "حماية " بهدف حصر هذه الفئة، حيث أسفرت عن تسجيل مليونين و300 ألف عامل تمهيدا لوضع آليات بالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الرعاية لهم.





وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ارتبطت في أذهان المصريين بمفهوم التعيين، مؤكدا أن هذا الاختصاص انتقل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن مهمة الوزارة الأساسية هي الاهتمام بالعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال والحفاظ على استقرار مناخ العملية الإنتاجية.





وأشار أن للوزارة "ضلع حيوي" يتمثل في التدريب المهني، حيث يتبع للوزارة 26 مركزا على مستوى المحافظات بالإضافة إلى 13 مركز تدريب متنقل، لافتا إلى أن التدريب المهني لم يكن له نتائج إيجابية وأن الوزارة انتهجت نهجا جديدا وهو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل الشباب المصري بأحدث وسائل التدريب لتخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل.





ووجه الوزير، رسالة لأهل بني سويف حول ما تم إنجازه في الدولة المصرية من مشروعات قومية عملاقة ستعبر بنا إلى مستقبل أفضل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيراً إلى أن الدولة أنجزت ما يزيد عن 8000 مشروع بإجمالي تكلفة حوالي 1.56 تريليون جنيه وبإجمالي 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات هو توفير وضع أفضل للمواطن المصري الذي تحمل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة موجها له كل التحية والتقدير.