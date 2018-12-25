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"المركزي": الثلاثاء المقبل أجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:28 م
المركزي: الثلاثاء المقبل أجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية
البنك المركزي المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطل البنوك العاملة في مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لغالبية البنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (عطلة البنوك). 

وتستأنف البنوك العمل يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير ٢٠١٩.

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