"المركزي": الثلاثاء المقبل أجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطل البنوك العاملة في مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لغالبية البنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (عطلة البنوك).





وتستأنف البنوك العمل يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير ٢٠١٩.



