"المركزي": الثلاثاء المقبل أجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:28 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطل البنوك العاملة في مصر الثلاثاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لغالبية البنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (عطلة البنوك).
وتستأنف البنوك العمل يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير ٢٠١٩.
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