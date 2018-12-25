ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا تدعو لعقد قمة بين "بوتين وترامب" فى 2019

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:29 م
روسيا تدعو لعقد قمة بين بوتين وترامب فى 2019
بوتين وترامب- أرشيفية
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

تعتبر روسيا أنه من "الضروري للغاية" الاحتفال في عام 2019 باجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء قمتين كان من المقرر عقدهما في الأشهر الأخيرة.

 

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي": "إننا ندرس ذلك الاتصال بصيغة أوسع وجدول أعمال ثابت ومشاركة الوفود من كلا البلدين".

 

 

Advertisements
المزيد عن: عالم روسيا بوتين وترامب اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون