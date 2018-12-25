روسيا تدعو لعقد قمة بين "بوتين وترامب" فى 2019
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:29 م
خاطر عبادة
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تعتبر روسيا أنه من "الضروري للغاية" الاحتفال في عام 2019 باجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء قمتين كان من المقرر عقدهما في الأشهر الأخيرة.
وقال سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي":
"إننا ندرس ذلك الاتصال بصيغة أوسع وجدول أعمال ثابت ومشاركة الوفود من كلا البلدين".
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